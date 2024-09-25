Shot: родные актера Мадянова готовились к его смерти

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Актер Роман Мадянов в последние недели не мог встать с кровати и почти не ел, рассказали в telegram-канале
Актер Роман Мадянов в последние недели не мог встать с кровати и почти не ел, рассказали в telegram-канале Фото:

Родные актера Романа Мадянова, скончавшегося из-за онкологии, готовились к его смерти в последние несколько недель. Об этом сообщили telegram-каналы, добавив, что актеру было назначено лечение, которое улучшает качество жизнь неизлечимо больных. 

«Родные Романа Мадянова последние несколько недель готовились к смерти актёра», — заявили в telegram-канале SHOT. По их данным, актеру было назначено паллиативное лечение.

Онкология у Мадянова была диагностирована в 2020, но прогрессировать стала весной 2024, отметили в канале. Две недели назад болезнь обострилась, актер не мог встать с кровати, почти не ел и испытывал трудности с дыханием, рассказали в канале.

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Родные актера Романа Мадянова, скончавшегося из-за онкологии, готовились к его смерти в последние несколько недель. Об этом сообщили telegram-каналы, добавив, что актеру было назначено лечение, которое улучшает качество жизнь неизлечимо больных.  «Родные Романа Мадянова последние несколько недель готовились к смерти актёра», — заявили в telegram-канале SHOT. По их данным, актеру было назначено паллиативное лечение. Онкология у Мадянова была диагностирована в 2020, но прогрессировать стала весной 2024, отметили в канале. Две недели назад болезнь обострилась, актер не мог встать с кровати, почти не ел и испытывал трудности с дыханием, рассказали в канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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