Shot: родные актера Мадянова готовились к его смерти

Родные актера Романа Мадянова, скончавшегося из-за онкологии, готовились к его смерти в последние несколько недель. Об этом сообщили telegram-каналы, добавив, что актеру было назначено лечение, которое улучшает качество жизнь неизлечимо больных.
«Родные Романа Мадянова последние несколько недель готовились к смерти актёра», — заявили в telegram-канале SHOT. По их данным, актеру было назначено паллиативное лечение.
Онкология у Мадянова была диагностирована в 2020, но прогрессировать стала весной 2024, отметили в канале. Две недели назад болезнь обострилась, актер не мог встать с кровати, почти не ел и испытывал трудности с дыханием, рассказали в канале.
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