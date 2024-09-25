Убийца челябинки на Маврикии разрыдался во время следственного эксперимента

У убийцы челябинской учительницы Залии Шамигуловой сдали нервы во время проводимого следственного эксперимента. Как 25 сентября сообщили СМИ, во время его проведения он расплакался.
«Полиция Маврикия повторно провела следственный эксперимент по делу об убийстве челябинской преподавательницы Залии Шамигуловой. Задержанный за преступление компьютерный инженер Пурявирсингх Сундур расплакался, когда показывал место, где сжигал окровавленную одежду» — передает издание «КП». Девушка пропала в конце августа на Маврикии, как выяснилось позднее, она была убита. Убийство 29-летней преподавательницы Залии Шамигуловой из Челябинска было спланированным заранее. Сундур взял с собой нож на встречу с челябинкой. На теле девушки обнаружено более 20 ножевых ранений.
Челябинка не хотела выходить за него замуж. Изначально Сундур отрицал свою причастность к убийству девушки, но затем дал признательные показания.
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