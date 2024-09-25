Источник: «красный оленевод» Сэротэтто будет выдвигаться в Законодательное собрание ЯНАО в 2025 году

Известный «красный оленевод» Ейко Сэротэтто будет выдвигаться в Законодательное собрание ЯНАО, сообщают URA.RU источники, близкие к политическим кругам. Он отправился на политическую учебу в Москву в центральный комитет КПРФ. Сам Сэротэтто состоит в партии с 2018 года. О своем приезде активист сообщил на своей странице VK.
«В центре политической учебы Центрального Комитета КПРФ», — оставил сообщение Сэротэтто. В посте он выставил фотографии внутри московского здания.
Примечательно еще и то, что партийных кандидатов в парламентарий округа согласовывают с коммунистами федерального уровня (им может быть и ЦК КПРФ) — в Москве оленевод сейчас сможет укрепить связи, что он и делает в комитете — общается с депутатами Госдумы, наращивая знания о политической жизни. По мнению источника, идти на выборы самовыдвиженцем невыгодно для Сэротэтто, поскольку это оказалось неэффективным для кандидатов на прошедших выборах в ЯНАО. Поддержка партии может увеличить его шансы не сойти с дистанции.
Редакция обратилась к главе регионального отделения КПРФ Елене Кукушкиной по поводу его выдвижения кандидатом от КПРФ на выборы в заксобрание ЯНАО в 2025 году. Кукушкина отказалась рассказывать подробности о пребывании активиста в Москве:
Кандидаты от партии будут утверждаться на отчетно-выборной конференции. Она состоится летом 2025 года.
Корреспондент URA.RU обратился к Сэротэтто, чтобы узнать о его потенциальном выдвижении в законодательное собрание округа. Оленевод воздержался от каких-либо комментариев.
Ранее URA.RU сообщало о том, как оленевод Сэротэтто обвинил руководство АПК Ямала во вранье и разрушении отрасли. Ямальский тундровик требовал от руководства окружного департамента АПК объяснить, что происходит в отрасли.
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