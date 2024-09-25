Власти ХМАО раскрыли, какие жалобы получают на коррупцию от населения

Более 70 жалоб на коррупцию в органах местного самоуправления поступило от югорчан в департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО, большинство из них касается родственных связей между должностными лицами. Об этом сообщил начальник отдела совершенствования мер по профилактике коррупции Алексей Репин на форуме «Развитие человеческого капитала», передает журналист URA.RU.
«В 2024 году в Управлении по профилактике коррупции рассмотрено и проанализировано более 70 таких обращений. Наибольшее количество обращений содержало сведения о наличии родственных связей между должностными лицами в органах местного самоуправления», — сказал Репин.
Ряд жалоб югорчан после проверки подтвердились. В одном из муниципалитетов супруга являлась руководителем кадрового подразделения, а супруг — руководителем муниципального учреждения. Таким образом возник конфликт интересов, по рекомендации Управления руководитель кадрового подразделения была привлечена к дисциплинарной ответственности, а с ее супругом расторгнут трудовой договор.
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