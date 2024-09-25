Прокурор Нижневартовска добился наказания для ответственного за срыв школьных обедов чиновника

Прокурор Нижневартовска (ХМАО) Александр Еременко добился наказания для ответственного за срыв школьных обедов чиновника. Им стал исполняющий обязанности директора департамента образования Юрий Шитиков, который заявил об этом на заседании городской думы.
«Вынесено представление прокуратуры по устранению нарушений. В настоящее время 40 работников образовательных организаций, допустивших нарушения при организации школьного питания, привлечены к дисциплинарной ответственности. Рассматривается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 18 руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений. Также объявлено дисциплинарное взыскание в отношении исполняющего обязанности директора департамента образования», — сообщил Шитиков.
Председатель думы города Алексей Сатинов в ответ на это удивился. «И всё? Вопрос поднимался, что нет функций по оценке калорийности, диетического питания. Вы вопрос поставьте там. У меня такое ощущение, что никто в департаменте этим не занимался. Мы вышли на федеральную повестку, вы выводы делайте-то. Вы нам красиво отчитались 12 сентября, сегодня 25-е. Сдвиги есть, но на 100% вы эту ситуацию не выровняли, быстрее реагируйте, оперативнее. Все на директоров сваливать не нужно. Вы [департамент] для того и есть, чтобы организовывать обучение, образование и питание», — заметил спикер.
В итоге выяснилось, что из рациона школьников будут исключены замороженные полуфабрикаты. До 25 сентября планируется открыть продуктовый распределительный центр и налажена логистика, до 26 сентября — приобретен необходимый инвентарь. Всего к ответственности привлечено порядка 120 ответственных лиц.
Прокуратура и Роспотребнадзор ежедневно отбирают пробы в школьных столовых. «Никто эту проблему с контроля не снимает. Есть директора, которые работают днем и ночью, ситуацию исправили — и их привлекают к ответственности. Это нас не устраивает», — заявил Еременко.
Он отметил, что местных чиновников и депутатов предупреждали о проблеме еще в августе. Ведомство инициирует повторное рассмотрение представления об устранении правонарушений, чтобы не наказать невиновных. «Мы представления вносим не для того, чтобы крови количеством взять. Мы вносим, чтобы понять, кто виноват и кто за это ответит», — уточнил прокурор.
Ранее URA.RU писало, что департамент образования Нижневартовска не включил в список лиц, подлежащих наказанию, ни одного чиновника. К дисциплинарной ответственности планировалось привлечь сотрудников школ и директоров.
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