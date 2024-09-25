ФК «Урал» стартовал в Кубке России с победы над «СКА-Хабаровском». Видео

25 сентября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

ФК «Урал» удержал счет в концовке Фото: Александр Стародумов © URA.RU Футбольный клуб «Урал» стартовал в Пути регионов Fonbet Кубка России с победы над «СКА-Хабаровском» в 1/32 финала. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» и завершился со счетом 1:0, передает корреспондент URA.RU. «Шмели» сходу взяли инициативу во встрече. Уже на восьмой минуте 21-летний защитник «Урала» Егор Мосин сместился в центр около штрафной соперника и мощным ударом пустил мяч под правую девятку. После того, как счет стал 1:0, хозяева продолжили контролировать игру на протяжении практически всего матча, но преимущество не увеличили. Гости смогли перехватить контроль лишь под конец игры. Соперника по 1/16 финала определит жеребьевка. В прошлом матче ФК «Урал» одержал первую победу за последние три тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Обыгран был КАМАЗ в Набережных Челнах — 0:2. До этого уральцы проиграли тульскому «Арсеналу» и сыграли вничью с «Ротором» из Волгограда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Урал» стартовал в Пути регионов Fonbet Кубка России с победы над «СКА-Хабаровском» в 1/32 финала. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» и завершился со счетом 1:0, передает корреспондент URA.RU. «Шмели» сходу взяли инициативу во встрече. Уже на восьмой минуте 21-летний защитник «Урала» Егор Мосин сместился в центр около штрафной соперника и мощным ударом пустил мяч под правую девятку. После того, как счет стал 1:0, хозяева продолжили контролировать игру на протяжении практически всего матча, но преимущество не увеличили. Гости смогли перехватить контроль лишь под конец игры. Соперника по 1/16 финала определит жеребьевка. В прошлом матче ФК «Урал» одержал первую победу за последние три тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Обыгран был КАМАЗ в Набережных Челнах — 0:2. До этого уральцы проиграли тульскому «Арсеналу» и сыграли вничью с «Ротором» из Волгограда.