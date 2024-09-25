Пентагон выступил за поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине

Пентагон рекомендовал поставлять фосфорные зажигательные боеприпасы Киеву. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.
«Высокопоставленные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов ВСУ для использования на поле боя. Белый дом несколько раз отклонял идею», — сказано в публикации на сайте телеканала.
По информации NBC News, Пентагон предлагал включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов помощи ВСУ. По словам официальных источников телеканала, если инициатива будет одобрена, то об этом не сообщат публично.
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