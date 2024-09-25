25 сентября 2024

Пентагон выступил за поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон и Белый дом разошлись во взглядах на поставки оружия
Пентагон и Белый дом разошлись во взглядах на поставки оружия Фото:

Пентагон рекомендовал поставлять фосфорные зажигательные боеприпасы Киеву. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.

«Высокопоставленные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов ВСУ для использования на поле боя. Белый дом несколько раз отклонял идею», — сказано в публикации на сайте телеканала.

По информации NBC News, Пентагон предлагал включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов помощи ВСУ. По словам официальных источников телеканала, если инициатива будет одобрена, то об этом не сообщат публично.

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Пентагон рекомендовал поставлять фосфорные зажигательные боеприпасы Киеву. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на свои источники. «Высокопоставленные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов ВСУ для использования на поле боя. Белый дом несколько раз отклонял идею», — сказано в публикации на сайте телеканала. По информации NBC News, Пентагон предлагал включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов помощи ВСУ. По словам официальных источников телеканала, если инициатива будет одобрена, то об этом не сообщат публично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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