Белый дом: лишь 30 стран из 194 членов ООН поддержали декларацию G7 по Украине

26 сентября 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Джо Байден объявит, что более 30 стран присоединились декларации G7 Фото: Official White House / Erin Scott Только около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о поддержке восстановления Украины. Об этом говорится в документе Белого дома. «Президент США Джо Байден объявит, что более 30 стран и Европейский союз присоединились к этой исторической декларации. Совместная декларация включает поддержку по восстановлению и реконструкции Украины, — говорится в сообщении. Отмечается, что Байден запустит Совместную декларацию на уровне лидеров государств на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Документ декларирует предоставление Украине военной и гуманитарной помощи. Декларация также предусматривает сохранять замороженные российские активы, пока РФ не заплатит за нанесенный ущерб Украине. Подписанты согласились продолжать работу над предоставлением Украине кредита на 50 млрд долларов до конца 2024 года, отмечает RT. В 2023 году страны «Большой семерки» по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместную декларацию о дальнейшей поддержке Украины, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Только около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о поддержке восстановления Украины. Об этом говорится в документе Белого дома. «Президент США Джо Байден объявит, что более 30 стран и Европейский союз присоединились к этой исторической декларации. Совместная декларация включает поддержку по восстановлению и реконструкции Украины, — говорится в сообщении. Отмечается, что Байден запустит Совместную декларацию на уровне лидеров государств на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Документ декларирует предоставление Украине военной и гуманитарной помощи. Декларация также предусматривает сохранять замороженные российские активы, пока РФ не заплатит за нанесенный ущерб Украине. Подписанты согласились продолжать работу над предоставлением Украине кредита на 50 млрд долларов до конца 2024 года, отмечает RT. В 2023 году страны «Большой семерки» по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместную декларацию о дальнейшей поддержке Украины, пишет «Национальная служба новостей».