Абхазия пошла на уступки России в вопросах законодательства

Абхазия пошла на уступки России и начала принимать обещанные ей законы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Месяц назад российская сторона четко разъяснила властям и общественности Абхазии: или вы выполняете договоренности с нами и принимаете обещанные законы или — пока!» — передает «Комсомольская правда», ссылаясь на различные утечки в СМИ. Отмечается, что Россия пригрозила Абхазии снизить экономическую помощь и лишить страну электричества в зимний период.
С 1 сентября Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Приостановка выплат коснулась местных служащих. Почти спустя месяц конфликт завершился: 25 сентября депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.