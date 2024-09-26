Абхазия пошла на уступки России в вопросах законодательства

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, документы к совещанию, документы к заседанию
Абхазия пошла на уступки России Фото:

Абхазия пошла на уступки России и начала принимать обещанные ей законы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Месяц назад российская сторона четко разъяснила властям и общественности Абхазии: или вы выполняете договоренности с нами и принимаете обещанные законы или — пока!» — передает «Комсомольская правда», ссылаясь на различные утечки в СМИ. Отмечается, что Россия пригрозила Абхазии снизить экономическую помощь и лишить страну электричества в зимний период.

С 1 сентября Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Приостановка выплат коснулась местных служащих. Почти спустя месяц конфликт завершился: 25 сентября депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам».

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Абхазия пошла на уступки России и начала принимать обещанные ей законы. Об этом сообщает «Комсомольская правда». «Месяц назад российская сторона четко разъяснила властям и общественности Абхазии: или вы выполняете договоренности с нами и принимаете обещанные законы или — пока!» — передает «Комсомольская правда», ссылаясь на различные утечки в СМИ. Отмечается, что Россия пригрозила Абхазии снизить экономическую помощь и лишить страну электричества в зимний период. С 1 сентября Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Приостановка выплат коснулась местных служащих. Почти спустя месяц конфликт завершился: 25 сентября депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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