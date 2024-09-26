Трамп: Украины больше нет

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Украина упустила свой шанс на сохранение своей государственности, заявил Трамп
Украина упустила свой шанс на сохранение своей государственности, заявил Трамп Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина перестала существовать. Это произошло в результате отказа страны от «плохой сделки», предложенной в 2022 году. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет. Это больше не Украина», — передает слова Трампа Associated Press. Он добавил, что Украина изменилась, восстановить разрушенные города и вернуть погибших уже невозможно.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в 2022 году отмечал, что Украина упустила последний шанс сохранить свои границы как государство. Представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что Украина потеряла шанс на суверенитет в 2014-2015 годах при заключении Минских соглашений. Полковник в отставке Виктор Литовкин указал, что отказ от переговоров с Россией лишь ведет Украину к исчезновению, передает 360.ru.

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Украина перестала существовать. Это произошло в результате отказа страны от «плохой сделки», предложенной в 2022 году. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. «Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет. Это больше не Украина», — передает слова Трампа Associated Press. Он добавил, что Украина изменилась, восстановить разрушенные города и вернуть погибших уже невозможно. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в 2022 году отмечал, что Украина упустила последний шанс сохранить свои границы как государство. Представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что Украина потеряла шанс на суверенитет в 2014-2015 годах при заключении Минских соглашений. Полковник в отставке Виктор Литовкин указал, что отказ от переговоров с Россией лишь ведет Украину к исчезновению, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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