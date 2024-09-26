Украина перестала существовать. Это произошло в результате отказа страны от «плохой сделки», предложенной в 2022 году. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
«Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет. Это больше не Украина», — передает слова Трампа Associated Press. Он добавил, что Украина изменилась, восстановить разрушенные города и вернуть погибших уже невозможно.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в 2022 году отмечал, что Украина упустила последний шанс сохранить свои границы как государство. Представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что Украина потеряла шанс на суверенитет в 2014-2015 годах при заключении Минских соглашений. Полковник в отставке Виктор Литовкин указал, что отказ от переговоров с Россией лишь ведет Украину к исчезновению, передает 360.ru.
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