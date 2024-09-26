В Раде назвали визит Зеленского в США провальным

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки может стать провальным из-за скандала вокруг вмешательства украинского лидера в избирательную кампанию. Об этом сообщил украинский депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он также отметил, что без абсолютной поддержки США Украина проиграет российско-украинском конфликте.
«Cитуация очень плохая. Попали снова в избирательную кампанию, чего делать нельзя. Если не будет встречи с [кандидатом в президенты США Дональдом] Трампом, Джонсоном или [кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди] Венсом, визит в США можно будет считать провалом», — отметил Гончаренко в telegram-канале.
Президент Украины прибыл в США 22 сентября. Для начала Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон, из-за чего группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование. Согласно их словам, данный визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, а именно запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Также Зеленский высказал желание посетить кандидата в лидеры США Дональда Трампа. Их встреча пока не состоялась, ее дата также не назначена, несмотря на желание украинского главы.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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