В Раде назвали визит Зеленского в США провальным

Гончаренко*: визит Зеленского в США рискует стать провальным из-за скандала
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Владимир Зеленский посетил США, там его обвинили в нарушении американского законодательства
Владимир Зеленский посетил США, там его обвинили в нарушении американского законодательства Фото:

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки может стать провальным из-за скандала вокруг вмешательства украинского лидера в избирательную кампанию. Об этом сообщил украинский депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он также отметил, что без абсолютной поддержки США Украина проиграет российско-украинском конфликте. 

«Cитуация очень плохая. Попали снова в избирательную кампанию, чего делать нельзя. Если не будет встречи с [кандидатом в президенты США Дональдом] Трампом, Джонсоном или [кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди] Венсом, визит в США можно будет считать провалом», — отметил Гончаренко в telegram-канале.

Президент Украины прибыл в США 22 сентября. Для начала Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон, из-за чего группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование. Согласно их словам, данный визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, а именно запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.

Также Зеленский высказал желание посетить кандидата в лидеры США Дональда Трампа. Их встреча пока не состоялась, ее дата также не назначена, несмотря на желание украинского главы.

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки может стать провальным из-за скандала вокруг вмешательства украинского лидера в избирательную кампанию. Об этом сообщил украинский депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он также отметил, что без абсолютной поддержки США Украина проиграет российско-украинском конфликте.  «Cитуация очень плохая. Попали снова в избирательную кампанию, чего делать нельзя. Если не будет встречи с [кандидатом в президенты США Дональдом] Трампом, Джонсоном или [кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди] Венсом, визит в США можно будет считать провалом», — отметил Гончаренко в telegram-канале. Президент Украины прибыл в США 22 сентября. Для начала Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон, из-за чего группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование. Согласно их словам, данный визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, а именно запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Также Зеленский высказал желание посетить кандидата в лидеры США Дональда Трампа. Их встреча пока не состоялась, ее дата также не назначена, несмотря на желание украинского главы. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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