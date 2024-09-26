Стало известно, когда пройдет прощание с актером Мадяновым

РИАН: похороны Романа Мадянова пройдут 27 сентября

26 сентября 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Роман Мадянов скончался на 62 году жизни Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Похороны заслуженного артиста России Романа Мадянова пройдут 27 сентября. Об этом представители артиста рассказали журналистам. «Прощание будет завтра [27 сентября] в 12.00 в Бронницах, в храме Архангела Михаила», — передает РИА Новости, ссылаясь на представителей Мадянова. Артист ушел из жизни накануне. На момент гибели Роману Мадянову было 62 года, передает «Национальная служба новостей». Онкология стала причиной его смерти. Актер запомнился своими ролями в сериале «Солдаты», в фильме «Левиафан» и во многих других картинах. URA.RU приводило биографию артиста в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Похороны заслуженного артиста России Романа Мадянова пройдут 27 сентября. Об этом представители артиста рассказали журналистам. «Прощание будет завтра [27 сентября] в 12.00 в Бронницах, в храме Архангела Михаила», — передает РИА Новости, ссылаясь на представителей Мадянова. Артист ушел из жизни накануне. На момент гибели Роману Мадянову было 62 года, передает «Национальная служба новостей». Онкология стала причиной его смерти. Актер запомнился своими ролями в сериале «Солдаты», в фильме «Левиафан» и во многих других картинах. URA.RU приводило биографию артиста в отдельном материале.