Пермяк отсудил у «Пегаса» 146 тысяч из-за отмены тура в Турцию

27 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермяку не удалось съездить в отпуск Фото: Роман Наумов © URA.RU В 2020 году житель Перми купил путевку в Турцию от оператора Pegas Touristic в фирме «Путешествуем вместе». Но поездка сорвалась из-за пандемии COVID-19. Туроператор вернул только часть денег за путевку. Чтобы получить остальное, пермяк обратился в суд и отсудил 146 тысяч рублей. «Житель Перми заключил договор с агентством „Путешествием вместе“ и туроператором Pegas Touristic на туристический продукт в Турцию на троих человек стоимостью 101 тысяча рублей. Ввиду прямого запрета органа государственной власти на авиасообщение между Россией и Турцией воспользоваться продуктом невозможно. Pegas Touristic вернул часть оплаты — 27,9 тысячи рублей. Пермяк подал в суд, чтобы взыскать оставшуюся стоимость тура, а также неустойку и штрафы на сумму 205 тысяч рублей», — сказано в документах Свердловского суда, копия которого имеется в редакции URA.RU. Суд только частично удовлетворил требования туриста и обязал Pegas Touristic выплатить 146 тысяч рублей. Уточняется, что пермяк обращался в суд дважды. Первый раз он потребовал вернуть оставшуюся стоимость путевки — 73,1 тысячи рублей, а также проценты за использование его деньгами, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Cумма составила 43,7 тысячи рублей. Суд эти требования удовлетворил и обязал Pegas Touristic заплатить. Но туроператор вовремя не вернул деньги. Тогда пермяк второй раз подал иск в суд, чтобы взыскать с Pegas Touristic неустойку за нарушения срока. В заявлении он потребовал 91 тысячу рублей. В этот раз суд тоже встал на сторону туриста, но обязал оператора заплатить не всю сумму, а только 30 тысяч рублей. Так, общая сумма выплат Pegas Touristic в пользу пермяка составила 146 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2020 году житель Перми купил путевку в Турцию от оператора Pegas Touristic в фирме «Путешествуем вместе». Но поездка сорвалась из-за пандемии COVID-19. Туроператор вернул только часть денег за путевку. Чтобы получить остальное, пермяк обратился в суд и отсудил 146 тысяч рублей. «Житель Перми заключил договор с агентством „Путешествием вместе“ и туроператором Pegas Touristic на туристический продукт в Турцию на троих человек стоимостью 101 тысяча рублей. Ввиду прямого запрета органа государственной власти на авиасообщение между Россией и Турцией воспользоваться продуктом невозможно. Pegas Touristic вернул часть оплаты — 27,9 тысячи рублей. Пермяк подал в суд, чтобы взыскать оставшуюся стоимость тура, а также неустойку и штрафы на сумму 205 тысяч рублей», — сказано в документах Свердловского суда, копия которого имеется в редакции URA.RU. Суд только частично удовлетворил требования туриста и обязал Pegas Touristic выплатить 146 тысяч рублей. Уточняется, что пермяк обращался в суд дважды. Первый раз он потребовал вернуть оставшуюся стоимость путевки — 73,1 тысячи рублей, а также проценты за использование его деньгами, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Cумма составила 43,7 тысячи рублей. Суд эти требования удовлетворил и обязал Pegas Touristic заплатить. Но туроператор вовремя не вернул деньги. Тогда пермяк второй раз подал иск в суд, чтобы взыскать с Pegas Touristic неустойку за нарушения срока. В заявлении он потребовал 91 тысячу рублей. В этот раз суд тоже встал на сторону туриста, но обязал оператора заплатить не всю сумму, а только 30 тысяч рублей. Так, общая сумма выплат Pegas Touristic в пользу пермяка составила 146 тысяч рублей.