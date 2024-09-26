РИА Новости: сына миллиардера Бажаева выпустили из-под ареста

26 сентября 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Тимура Бажаева, обвиненного в нападении на полицейского, выпустили из-под ареста, передает РИАН Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Сын миллиардера Мусы Бажаева, Тимур, обвиненный в насилии в отношении полицейского в июле этого года, был освобожден из-под стражи. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники. «Его [Тимура Бажаева] отпустили из-под ареста, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке», — сказал собеседник РИА Новости. Теперь Бажаев должен своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ранее в отношении него завели уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает «Национальная служба новостей». В июле этого года в Москве Тимур Бажаев вступил в конфликт с полицейским, передает 360.ru. Следственный комитет по Москве опубликовал видео, на котором видно, как Бажаев ударяет полицейского по голове, пока его оттаскивают двое других представителей полиции. Конфликт начался после того, как Тимур захотел пройти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему отказали, сообщает РАПСИ. По делу о нападении на представителя власти может грозить до десяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын миллиардера Мусы Бажаева, Тимур, обвиненный в насилии в отношении полицейского в июле этого года, был освобожден из-под стражи. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники. «Его [Тимура Бажаева] отпустили из-под ареста, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке», — сказал собеседник РИА Новости. Теперь Бажаев должен своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ранее в отношении него завели уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает «Национальная служба новостей». В июле этого года в Москве Тимур Бажаев вступил в конфликт с полицейским, передает 360.ru. Следственный комитет по Москве опубликовал видео, на котором видно, как Бажаев ударяет полицейского по голове, пока его оттаскивают двое других представителей полиции. Конфликт начался после того, как Тимур захотел пройти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему отказали, сообщает РАПСИ. По делу о нападении на представителя власти может грозить до десяти лет лишения свободы.