The Economist: Зеленский рассматривает проведение выборов президента в 2025 году

«[Лидер Украины Владимир] Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть», — передает газета The Economist. Отмечается, что возможным соперником Зеленского может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
Согласно Конституции Украины, проведение выборов президента невозможно, пока в стране действует военное положение. При этом президенсткий срок Зеленского истек еще в мае. Однако по его словам, уйти с поста главы Украины он сможет только после окончания спецоперации РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, единственной легитимной властью на Украине осталась Верховная Рада.
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На Украине могут пройти выборы президента в 2025 году. Об этом заявила народный депутат страны Юлия Тимошенко, добавив, что политический процесс уже начался. «[Лидер Украины Владимир] Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть», — передает газета The Economist. Отмечается, что возможным соперником Зеленского может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Согласно Конституции Украины, проведение выборов президента невозможно, пока в стране действует военное положение. При этом президенсткий срок Зеленского истек еще в мае. Однако по его словам, уйти с поста главы Украины он сможет только после окончания спецоперации РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, единственной легитимной властью на Украине осталась Верховная Рада.