The Economist: Зеленский рассматривает проведение выборов президента в 2025 году

26 сентября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек еще 20 мая Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине могут пройти выборы президента в 2025 году. Об этом заявила народный депутат страны Юлия Тимошенко, добавив, что политический процесс уже начался. Новость по теме США ищут альтернативу Зеленскому: кто может стать новым президентом Украины «[Лидер Украины Владимир] Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть», — передает газета The Economist. Отмечается, что возможным соперником Зеленского может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Согласно Конституции Украины, проведение выборов президента невозможно, пока в стране действует военное положение. При этом президенсткий срок Зеленского истек еще в мае. Однако по его словам, уйти с поста главы Украины он сможет только после окончания спецоперации РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, единственной легитимной властью на Украине осталась Верховная Рада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине могут пройти выборы президента в 2025 году. Об этом заявила народный депутат страны Юлия Тимошенко, добавив, что политический процесс уже начался. «[Лидер Украины Владимир] Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть», — передает газета The Economist. Отмечается, что возможным соперником Зеленского может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Согласно Конституции Украины, проведение выборов президента невозможно, пока в стране действует военное положение. При этом президенсткий срок Зеленского истек еще в мае. Однако по его словам, уйти с поста главы Украины он сможет только после окончания спецоперации РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, единственной легитимной властью на Украине осталась Верховная Рада.