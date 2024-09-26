Ульяновский замглавы агентства по тарифам арестован по делу о хищении 580 млн

26 сентября 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Ульяновский чиновник был арестован за хищение 580 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замруководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области был арестован. Он проходит по уголовному делу о хищении 580 млн рублей у ПАО «Россети Волга», сообщили в региональном главке МВД. «УМВД России по Ульяновской области был задержан заместитель руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», — заявили в пресс-службе главка. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что чиновник был задержан на рабочем месте и заключен под стражу. На данный момент в УМВД России по региону проводится расследование уголовного дела о хищении чиновником 580 млн рублей у ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети». Ранее по делу о хищении не менее 993 812 рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи был задержан глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Ему грозит до 10 лет колонии. При этом спустя сутки после задержания он пытался сбежать от силовиков через крышу дома, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замруководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области был арестован. Он проходит по уголовному делу о хищении 580 млн рублей у ПАО «Россети Волга», сообщили в региональном главке МВД. «УМВД России по Ульяновской области был задержан заместитель руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», — заявили в пресс-службе главка. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что чиновник был задержан на рабочем месте и заключен под стражу. На данный момент в УМВД России по региону проводится расследование уголовного дела о хищении чиновником 580 млн рублей у ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети». Ранее по делу о хищении не менее 993 812 рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи был задержан глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Ему грозит до 10 лет колонии. При этом спустя сутки после задержания он пытался сбежать от силовиков через крышу дома, передает RT.