26 сентября 2024

Белый дом: США не разрешат удары по РФ после встречи Байдена и Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
F-16.stock, нато, снаряд, ракета, боеприпас, истребитель, f-16, ф-16, stock
США не намерены разрешать использование дальнобойного оружия Киевом, заявили в Белом Доме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белом доме считают, что США не изменят свою позицию по ударам по РФ при помощи дальнобойного оружия. Соответствующего разрешения Киеву не дадут и после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и американского главы Джо Байдена. С таким мнением выступила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях [связанные с ударами по российской территории]. <…> Наши подходы не поменялись» — подчеркнула Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Ее сообщение опубликовано в соцсети X.

Ранее Владимир Зеленский посетил США, чтобы представить свой «план победы» по конфликту с Россией. Этот план включал в себя использование западного вооружения для ударов в глубь российской территории. Вашингтон не впечатлился этим планом, передают американские журналисты WSJ. При этом в NYT писали, что США могут разрешить Украине бить в глубь России оружием третьих стран, передает «Национальная служба новостей». В России неоднократно отмечали, что на самом деле такое оружие уже давно используется против страны, а все разрешения являются фикцией, сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белом доме считают, что США не изменят свою позицию по ударам по РФ при помощи дальнобойного оружия. Соответствующего разрешения Киеву не дадут и после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и американского главы Джо Байдена. С таким мнением выступила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях [связанные с ударами по российской территории]. <…> Наши подходы не поменялись» — подчеркнула Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Ее сообщение опубликовано в соцсети X. Ранее Владимир Зеленский посетил США, чтобы представить свой «план победы» по конфликту с Россией. Этот план включал в себя использование западного вооружения для ударов в глубь российской территории. Вашингтон не впечатлился этим планом, передают американские журналисты WSJ. При этом в NYT писали, что США могут разрешить Украине бить в глубь России оружием третьих стран, передает «Национальная служба новостей». В России неоднократно отмечали, что на самом деле такое оружие уже давно используется против страны, а все разрешения являются фикцией, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...