Белый дом: США не разрешат удары по РФ после встречи Байдена и Зеленского

26 сентября 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

США не намерены разрешать использование дальнобойного оружия Киевом, заявили в Белом Доме Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Sheila deVera новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белом доме считают, что США не изменят свою позицию по ударам по РФ при помощи дальнобойного оружия. Соответствующего разрешения Киеву не дадут и после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и американского главы Джо Байдена. С таким мнением выступила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях [связанные с ударами по российской территории]. <…> Наши подходы не поменялись» — подчеркнула Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Ее сообщение опубликовано в соцсети X. Ранее Владимир Зеленский посетил США, чтобы представить свой «план победы» по конфликту с Россией. Этот план включал в себя использование западного вооружения для ударов в глубь российской территории. Вашингтон не впечатлился этим планом, передают американские журналисты WSJ. При этом в NYT писали, что США могут разрешить Украине бить в глубь России оружием третьих стран, передает «Национальная служба новостей». В России неоднократно отмечали, что на самом деле такое оружие уже давно используется против страны, а все разрешения являются фикцией, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белом доме считают, что США не изменят свою позицию по ударам по РФ при помощи дальнобойного оружия. Соответствующего разрешения Киеву не дадут и после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и американского главы Джо Байдена. С таким мнением выступила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях [связанные с ударами по российской территории]. <…> Наши подходы не поменялись» — подчеркнула Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Ее сообщение опубликовано в соцсети X. Ранее Владимир Зеленский посетил США, чтобы представить свой «план победы» по конфликту с Россией. Этот план включал в себя использование западного вооружения для ударов в глубь российской территории. Вашингтон не впечатлился этим планом, передают американские журналисты WSJ. При этом в NYT писали, что США могут разрешить Украине бить в глубь России оружием третьих стран, передает «Национальная служба новостей». В России неоднократно отмечали, что на самом деле такое оружие уже давно используется против страны, а все разрешения являются фикцией, сообщает RT.