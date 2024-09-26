26 сентября 2024

Два жителя ЯНАО пострадали в перевернувшейся в кювет Газели. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде Газель перевернулась в кювет
В Салехарде Газель перевернулась в кювет Фото:

В Салехарде на улице Ангальский мыс Газель «СОБОЛЬ» перевернулась в кювет. В результате происшествия пострадали двое человек.

«Сегодня в 20:19 автомобиль марки Газель „СОБОЛЬ“ перевернулся в кювет. В результате происшествия пострадали два человека, детей среди них нет», — написано в telegram-канале «Салехард онлайн».

На место прибыли автомобили экстренных служб. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Салехарде на улице Ангальский мыс Газель «СОБОЛЬ» перевернулась в кювет. В результате происшествия пострадали двое человек. «Сегодня в 20:19 автомобиль марки Газель „СОБОЛЬ“ перевернулся в кювет. В результате происшествия пострадали два человека, детей среди них нет», — написано в telegram-канале «Салехард онлайн». На место прибыли автомобили экстренных служб. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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