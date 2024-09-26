В Салехарде Газель перевернулась в кювет
В Салехарде на улице Ангальский мыс Газель «СОБОЛЬ» перевернулась в кювет. В результате происшествия пострадали двое человек.
«Сегодня в 20:19 автомобиль марки Газель „СОБОЛЬ“ перевернулся в кювет. В результате происшествия пострадали два человека, детей среди них нет», — написано в telegram-канале «Салехард онлайн».
На место прибыли автомобили экстренных служб. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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