Лавров указал ООН на нарушения США

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на то, что США продолжают нарушать свои обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, подписанному в 1947 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.
«Сергей Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года», — говорится в сообщении МИД. Лавров отметил, что текущая ситуация требует незамедлительного начала арбитражной процедуры против США, о чем уже говорилось в резолюциях Генассамблеи ООН.
В апреле США вновь не выдали визу делегату России для участия в Генассамблее ООН, что, по словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, является злоупотреблением их статуса страны, принимающей штаб-квартиру, передает 360.ru. Это сорвало участие российского представителя в 46-й сессии комитета по информации Генассамблеи, несмотря на поданные вовремя документы, что Полянский назвал грубым нарушением обязательств по Соглашению о центральных органах ООН.
Соглашение о Центральных учреждениях ООН — это документ, регулирующий статус, функции и деятельность специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. Оно определяет права и обязанности этих учреждений, взаимодействие с правительствами стран-участниц, а также механизмы финансирования и отчетности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.