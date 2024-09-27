Французские журналисты телеканала France24 в Курской области занимались не журналистикой, а антироссийской пропагандой, отображая французские нарративы. Своими наблюдениями поделилась военкор из Франции Кристель Нэан.
«Ситуация с французскими журналистами из France24 для меня не сюрприз. К сожалению, мы видим, что некоторые западные журналисты так и работают. Это не журналисты, это уже реально пропаганда», — передает слова Нэан ТАСС.
Она добавила, что в 2014 году, когда началась конфликт в Донбассе, западные журналисты часто нарушали профессиональные стандарты. В 2016 году Нэан наблюдала, как они создавали репортажи на основе фейковой информации, что привело к запрету на их работу в Донбассе, так как местные власти рассматривали их как пропагандистов. Нэан отметила, что телеканал France24 не запрашивал аккредитацию в России, поскольку ожидал отказа, что, по ее мнению, доказывает намерение вести антипропаганду. Она подчеркнула важность соблюдения правил аккредитации для иностранных журналистов и призвала коллег действовать в рамках закона.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини за незаконное пересечение границы и видеосъемку в Курской области. Также под проверку попал корреспондент Ник Пейтон Уолша, который фотографировал местность, и французская журналистка Кэтрин Норрис Трент, которая попала на территорию региона под прикрытием ВСУ, передает 360.ru. В Курской области ранее побывали и сотрудники других западных СМИ. МВД России объявило в розыск семерых иностранных журналистов за незаконное проникновение на территорию региона.
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