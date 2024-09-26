Свердловский губернатор запустил подготовку к осеннему призыву в армию

В Свердловской области объявили о старте ежегодного осеннего призыва на срочную службу. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Возглавил комиссию глава региона. В ее состав вошли заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий», — следует из сообщения.
Осенний призыв начинается с 1 октября и продлится до 31 декабря. Согласно изменениям, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, родившиеся с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года. О том, что необходимо знать про осенний призыв 2024-го — в отдельном материале URA.RU.
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