26 сентября 2024

В Тюменской области ушел в отставку глава района

Глава Упоровского района Тюменской области ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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В Упоровском МО сменился глава
В Упоровском МО сменился глава Фото:

В Тюменской области ушел в отставку глава Упоровского района. Об этом сообщили в администрации Упорово. Накануне местная дума приняла досрочную отставку Леонида Саукова, который занимал пост с 2008 года.

«Депутаты Думы Упоровского района приняли досрочную отставку Леонида Саукова с поста главы района. Его место занял бывший заместитель Анатолий Игловиков», — сообщает администрация Упоровского района.

Леонид Сауков занимал свое кресло последние 16 лет. Александр Моор подчеркнул, что терять такого сильного главу, сложно, но жизнь внесла свои коррективы.

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В Тюменской области ушел в отставку глава Упоровского района. Об этом сообщили в администрации Упорово. Накануне местная дума приняла досрочную отставку Леонида Саукова, который занимал пост с 2008 года. «Депутаты Думы Упоровского района приняли досрочную отставку Леонида Саукова с поста главы района. Его место занял бывший заместитель Анатолий Игловиков», — сообщает администрация Упоровского района. Леонид Сауков занимал свое кресло последние 16 лет. Александр Моор подчеркнул, что терять такого сильного главу, сложно, но жизнь внесла свои коррективы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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