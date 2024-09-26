В Тюменской области ушел в отставку глава района

В Упоровском МО сменился глава
В Тюменской области ушел в отставку глава Упоровского района. Об этом сообщили в администрации Упорово. Накануне местная дума приняла досрочную отставку Леонида Саукова, который занимал пост с 2008 года.
«Депутаты Думы Упоровского района приняли досрочную отставку Леонида Саукова с поста главы района. Его место занял бывший заместитель Анатолий Игловиков», — сообщает администрация Упоровского района.
Леонид Сауков занимал свое кресло последние 16 лет. Александр Моор подчеркнул, что терять такого сильного главу, сложно, но жизнь внесла свои коррективы.
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