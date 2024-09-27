Армия и оружие Румынские ПВО попытались отразить атаки по Измаилу 27 сентября 2024 в 11:49 Размер текста - 17 + Румынская ПВО приняла участие в отражении атаки по Измаилу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночную атаку по Измаилу (Одесская область) ВСУ помогали отражать румынские ПВО. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «В отражении удара [по Измаилу] принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО», — передают слова Лебедева РИА Новости. Координатор сопротивления добавил, что в конце атаки на территорию Украины также залетели румынские истребители. Они покинули страну только после пролета береговой линии. Во время ночного удара по украинскому Измаилу была повреждена портовая инфраструктура. Также было попадание по складам западной бронетехники, которая свозилась туда на протяжении недели. Были уничтожены солдаты ВСУ и румынские наемники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ночную атаку по Измаилу (Одесская область) ВСУ помогали отражать румынские ПВО. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «В отражении удара [по Измаилу] принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО», — передают слова Лебедева РИА Новости. Координатор сопротивления добавил, что в конце атаки на территорию Украины также залетели румынские истребители. Они покинули страну только после пролета береговой линии. Во время ночного удара по украинскому Измаилу была повреждена портовая инфраструктура. Также было попадание по складам западной бронетехники, которая свозилась туда на протяжении недели. Были уничтожены солдаты ВСУ и румынские наемники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям