На участке трассы М-5 «Урал» вблизи Челябинска ограничили движение до 6 октября. Проезд будут временно перекрывать только по одной полосе, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с ремонтом ограничивается движение транспорта по одной полосе на участке км 11+400 — км 13+000 дороги подъезд к Екатеринбургу, М-5 „Урал“, с 26 сентября по 6 октября», — сообщили URA.RU в управлении. Ремонт Южноуральский Росавтодор проведет на семи участках трассы, всего в числе работ — 13 проездов.
Ремонт участков подъезда к Екатеринбургу проведут в Сосновском районе. Среди них: км 43 — км 44 + 300, км 38 +500 — км 42, км 34+500 — 37+500, км 33 — км 34+500, км 28 — км 32. Также дорожники проведут работы на правом проезде км 14 — км 15 + 500, км 16 +500 — км 19. Как отметили в Упрдоре, трафик по участку трассы достаточно напряженный из-за большого потока автомобилей из областного центра в населенные пункты Сосновского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!