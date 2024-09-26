В Челябинской области прогнозируют аномальное потепление

Максимально температура воздуха может повыситься на шесть градусов
Жителей Челябинской области ожидает потепление в ближайшие дни. Температура воздуха поднимется выше нормы на шесть градусов, сообщили 27 сентября в региональном гидрометеоцентре (ЦГМС).
«С 28 по 30 сентября в Челябинская область будет располагаться в северной периферии антициклона. Температурный фон будет повышаться, и ожидается выше нормы на 3-6 градусов», — сообщили в пресс-службе.
Повышение температурного фона обусловлено поступлением тепла с Средиземноморского побережья Европы. Потепление прогнозируют до конца текущей недели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!