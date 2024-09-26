26 сентября 2024

В Челябинской области прогнозируют аномальное потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимально температура воздуха может повыситься на шесть градусов
Максимально температура воздуха может повыситься на шесть градусов Фото:

Жителей Челябинской области ожидает потепление в ближайшие дни. Температура воздуха поднимется выше нормы на шесть градусов, сообщили 27 сентября в региональном гидрометеоцентре (ЦГМС).

«С 28 по 30 сентября в Челябинская область будет располагаться в северной периферии антициклона. Температурный фон будет повышаться, и ожидается выше нормы на 3-6 градусов», — сообщили в пресс-службе.

Повышение температурного фона обусловлено поступлением тепла с Средиземноморского побережья Европы. Потепление прогнозируют до конца текущей недели.

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Жителей Челябинской области ожидает потепление в ближайшие дни. Температура воздуха поднимется выше нормы на шесть градусов, сообщили 27 сентября в региональном гидрометеоцентре (ЦГМС). «С 28 по 30 сентября в Челябинская область будет располагаться в северной периферии антициклона. Температурный фон будет повышаться, и ожидается выше нормы на 3-6 градусов», — сообщили в пресс-службе. Повышение температурного фона обусловлено поступлением тепла с Средиземноморского побережья Европы. Потепление прогнозируют до конца текущей недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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