В Ленобласти неизвестная открыла огонь по пенсионерке, чтобы «отвоевать» поляну с ягодами и грибами

В Ленобласти неизвестная открыла огонь по пенсионерке из-за грибов

27 сентября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

В Ленобласти пенсионерка открыла огонь по незнакомке из-за грибов Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинградской области неизвестная открыла стрельбу по пенсионерке, чтобы не дать ей собрать грибы на.полюбившемся месте. Об этом сообщило издание 78.ru. «Накануне в полицию обратилась 74-летняя женщина. Она заявила, что днем пошла собирать грибы и ягоды в лес в районе поселка Западная Лица. Там она встретила другую любительницу грибов. Незнакомка молча достала пистолет „Оса“ и четыре раза выстрелила в сторону гостьи, после чего скрылась», — передает 78.ru. Уточняется, что так пенсионерка пыталась помещать женщине собрать грибы с «облюбованного места». Прямо сейчас выясняются все обстоятельства, при которых произошла стрельба. Пострадавшей пришлось обратиться к медикам — три пули попали ей в бедро. Стрелявшую же задержали, на нее уже завели дело из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области неизвестная открыла стрельбу по пенсионерке, чтобы не дать ей собрать грибы на.полюбившемся месте. Об этом сообщило издание 78.ru. «Накануне в полицию обратилась 74-летняя женщина. Она заявила, что днем пошла собирать грибы и ягоды в лес в районе поселка Западная Лица. Там она встретила другую любительницу грибов. Незнакомка молча достала пистолет „Оса“ и четыре раза выстрелила в сторону гостьи, после чего скрылась», — передает 78.ru. Уточняется, что так пенсионерка пыталась помещать женщине собрать грибы с «облюбованного места». Прямо сейчас выясняются все обстоятельства, при которых произошла стрельба. Пострадавшей пришлось обратиться к медикам — три пули попали ей в бедро. Стрелявшую же задержали, на нее уже завели дело из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью.