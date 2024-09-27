В Ленобласти неизвестная открыла огонь по пенсионерке, чтобы «отвоевать» поляну с ягодами и грибами

В Ленобласти неизвестная открыла огонь по пенсионерке из-за грибов
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Музей «Окружной дом ремесел». ЯНАО, Горнокнязевск , гриб, ямал, подосиновик, красноголовик
В Ленобласти пенсионерка открыла огонь по незнакомке из-за грибов Фото:

В Ленинградской области неизвестная открыла стрельбу по пенсионерке, чтобы не дать ей собрать грибы на.полюбившемся месте. Об этом сообщило издание 78.ru.

«Накануне в полицию обратилась 74-летняя женщина. Она заявила, что днем пошла собирать грибы и ягоды в лес в районе поселка Западная Лица. Там она встретила другую любительницу грибов. Незнакомка молча достала пистолет „Оса“ и четыре раза выстрелила в сторону гостьи, после чего скрылась», — передает 78.ru. Уточняется, что так пенсионерка пыталась помещать женщине собрать грибы с «облюбованного места».

Прямо сейчас выясняются все обстоятельства, при которых произошла стрельба. Пострадавшей пришлось обратиться к медикам — три пули попали ей в бедро. Стрелявшую же задержали, на нее уже завели дело из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью.

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В Ленинградской области неизвестная открыла стрельбу по пенсионерке, чтобы не дать ей собрать грибы на.полюбившемся месте. Об этом сообщило издание 78.ru. «Накануне в полицию обратилась 74-летняя женщина. Она заявила, что днем пошла собирать грибы и ягоды в лес в районе поселка Западная Лица. Там она встретила другую любительницу грибов. Незнакомка молча достала пистолет „Оса“ и четыре раза выстрелила в сторону гостьи, после чего скрылась», — передает 78.ru. Уточняется, что так пенсионерка пыталась помещать женщине собрать грибы с «облюбованного места». Прямо сейчас выясняются все обстоятельства, при которых произошла стрельба. Пострадавшей пришлось обратиться к медикам — три пули попали ей в бедро. Стрелявшую же задержали, на нее уже завели дело из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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