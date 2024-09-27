Baza: неизвестные обещали уничтожить три российских самолета

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Три самолета получили предупреждения об уничтожении, пишет Baza
Три самолета получили предупреждения об уничтожении, пишет Baza Фото:

Три российских пассажирских авиалайнера получили угрозы об уничтожении во время полета над южными регионами страны. Угрозы были сделаны на английском языке.

«Сразу три российских пассажирских самолета получили угрозы об уничтожении на английском языке», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что угрозы были получены, когда самолеты пролетали над южными регионами страны.

Тем не менее все самолеты благополучно долетели до пунктов назначения. Правоохранительные органы пытаются установить источник подозрительных сигналов, передали в telegram-канале.

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Три российских пассажирских авиалайнера получили угрозы об уничтожении во время полета над южными регионами страны. Угрозы были сделаны на английском языке. «Сразу три российских пассажирских самолета получили угрозы об уничтожении на английском языке», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что угрозы были получены, когда самолеты пролетали над южными регионами страны. Тем не менее все самолеты благополучно долетели до пунктов назначения. Правоохранительные органы пытаются установить источник подозрительных сигналов, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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