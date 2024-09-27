Лукашенко рассказал, когда Беларусь применит ядерное оружие

Лукашенко: нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия
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Нападение на Беларусь приведет к мировой войне, заявил Лукашенко
Нападение на Беларусь приведет к мировой войне, заявил Лукашенко Фото:

Нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Нападение на Россию и Беларусь — и мы применяем ядерное оружие», — передает слова Лукашенко агентство «БЕЛТА». Он добавил, что в случае эскалации конфликта будет задействован весь военный арсенал России, что может привести к началу Третьей мировой войны, к которой Запад не готов.

Лукашенко подчеркивает, что Беларусь открыто заявляет о своей «красной линии» — государственных границах, нарушение которых повлечет немедленный ответ. Он отмечает, что Минск открыто готовится к такому сценарию.

Президент России Владимир Путин ответил на угрозы Запада относительно возможных ударов по России. На заседании Совета Безопасности, который проходил под его председательством, были внесены изменения в ядерную доктрину страны. Путин обозначил условия, при которых Россия может применить ядерное оружие.

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Нападение на Россию и Беларусь приведет к применению ядерного оружия. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко. «Нападение на Россию и Беларусь — и мы применяем ядерное оружие», — передает слова Лукашенко агентство «БЕЛТА». Он добавил, что в случае эскалации конфликта будет задействован весь военный арсенал России, что может привести к началу Третьей мировой войны, к которой Запад не готов. Лукашенко подчеркивает, что Беларусь открыто заявляет о своей «красной линии» — государственных границах, нарушение которых повлечет немедленный ответ. Он отмечает, что Минск открыто готовится к такому сценарию. Президент России Владимир Путин ответил на угрозы Запада относительно возможных ударов по России. На заседании Совета Безопасности, который проходил под его председательством, были внесены изменения в ядерную доктрину страны. Путин обозначил условия, при которых Россия может применить ядерное оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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