Свердловчане сыграли свадьбу на высоте десять тысяч метров. Видео

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Церемонию бракосочетания провел друг возлюбленных Фото:

Возлюбленные из Свердловской области сыграли свадьбу во время полета на высоте десять тысяч метров. Церемония бракосочетания не была спланирована, ее устроил друг пары. Об этом рассказал ведущий мероприятия Егор Мизгирев.

«Во время полета в Тбилиси Егор Мизгирев вдохновился идеей устроить выездную церемонию прямо в самолете. Пока молодожены сладко спали, он согласовал план с экипажем и пассажирами, которые были в восторге от такого поворота», — передает «Четвертый канал».

Как оказалось, в этот момент молодые люди летели отдыхать после предложения руки и сердца. Познакомилась пара в Екатеринбурге, а через два года решила пожениться.

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Возлюбленные из Свердловской области сыграли свадьбу во время полета на высоте десять тысяч метров. Церемония бракосочетания не была спланирована, ее устроил друг пары. Об этом рассказал ведущий мероприятия Егор Мизгирев. «Во время полета в Тбилиси Егор Мизгирев вдохновился идеей устроить выездную церемонию прямо в самолете. Пока молодожены сладко спали, он согласовал план с экипажем и пассажирами, которые были в восторге от такого поворота», — передает «Четвертый канал». Как оказалось, в этот момент молодые люди летели отдыхать после предложения руки и сердца. Познакомилась пара в Екатеринбурге, а через два года решила пожениться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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