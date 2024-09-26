26 сентября 2024

Менеджер из ХМАО подала в суд на магазин Colins из-за увольнения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшая управляющая магазином Colins в Сургуте заявила, что ее несправедливо уволили
Бывшая управляющая магазином Colins в Сургуте заявила, что ее несправедливо уволили Фото:

В Сургуте (ХМАО) бывшая управляющая магазином Colins подала иск к работодателю. Женщина решила, что ее несправедливо уволили, но суд встал на сторону компании.

«Увольнение управляющего произведено по инициативе работодателя, в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей. Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении исковых требований управляющего Colins Сургут», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Сургутянка требовала, чтобы ее вернули на работу, а также выплатили зарплату за время вынужденных прогулов с компенсацией морального вреда. Женщина пожаловалась в суде на личную неприязнь со стороны руководства. По словам менеджера, от нее требовали заявление на увольнение по собственному желанию и проводили необоснованные проверки.

«Ответчик требования не признал, полагает, что истцом не предоставлено фактических доказательств нарушения ее прав, кроме того, полагает, что трудовые обязанности должны выполняться работником добросовестно и в полном объеме», — уточнили в суде. Решение суда еще не вступило в силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) бывшая управляющая магазином Colins подала иск к работодателю. Женщина решила, что ее несправедливо уволили, но суд встал на сторону компании. «Увольнение управляющего произведено по инициативе работодателя, в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей. Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении исковых требований управляющего Colins Сургут», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Сургутянка требовала, чтобы ее вернули на работу, а также выплатили зарплату за время вынужденных прогулов с компенсацией морального вреда. Женщина пожаловалась в суде на личную неприязнь со стороны руководства. По словам менеджера, от нее требовали заявление на увольнение по собственному желанию и проводили необоснованные проверки. «Ответчик требования не признал, полагает, что истцом не предоставлено фактических доказательств нарушения ее прав, кроме того, полагает, что трудовые обязанности должны выполняться работником добросовестно и в полном объеме», — уточнили в суде. Решение суда еще не вступило в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...