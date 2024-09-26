Менеджер из ХМАО подала в суд на магазин Colins из-за увольнения

В Сургуте (ХМАО) бывшая управляющая магазином Colins подала иск к работодателю. Женщина решила, что ее несправедливо уволили, но суд встал на сторону компании.
«Увольнение управляющего произведено по инициативе работодателя, в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей. Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении исковых требований управляющего Colins Сургут», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Сургутянка требовала, чтобы ее вернули на работу, а также выплатили зарплату за время вынужденных прогулов с компенсацией морального вреда. Женщина пожаловалась в суде на личную неприязнь со стороны руководства. По словам менеджера, от нее требовали заявление на увольнение по собственному желанию и проводили необоснованные проверки.
«Ответчик требования не признал, полагает, что истцом не предоставлено фактических доказательств нарушения ее прав, кроме того, полагает, что трудовые обязанности должны выполняться работником добросовестно и в полном объеме», — уточнили в суде. Решение суда еще не вступило в силу.
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