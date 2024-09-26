26 сентября 2024

В Тюмени в сгоревшей квартире обнаружен труп

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Возгорание произошло в квартире на Газовиков
Возгорание произошло в квартире на Газовиков Фото:

В Тюмени при пожаре в квартире на улице Газовиков погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Сообщение о пожаре в квартире на шестомм этаже многоквартирного жилого дома на улице Газовиков, 18 поступило около двух часов дня 27 сентября. К сожалению, в результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Огнеборцы успели спасти восемь человек. 15 жильцов были эвакуированы. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

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В Тюмени при пожаре в квартире на улице Газовиков погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сообщение о пожаре в квартире на шестомм этаже многоквартирного жилого дома на улице Газовиков, 18 поступило около двух часов дня 27 сентября. К сожалению, в результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается», — сообщили в ведомстве. Огнеборцы успели спасти восемь человек. 15 жильцов были эвакуированы. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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