В Тюмени украли Тигра

Женщина выкрала кота, оставленного без присмотра
В Тюмени ищут женщину, которая выкрала из подъезда кота по кличке Тигр. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.
«Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая 26 сентября похитила оставленного в подъезде без присмотра кота серо-коричневого цвета по кличке Тигр. Подозреваемой на вид 30-35 лет, среднего телосложения, со светлыми волосами, была одета в куртку темного цвета», — сообщили в ведомстве.
Процесс похищения Тигра попал на камеру в лифте. На кадрах, опубликованных силовиками, видно, что женщина, помимо кота, держала в руках и бутылку.
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