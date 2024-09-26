26 сентября 2024

В Тюмени украли Тигра

В Тюмени неизвестная женщина похитила из подъезда кота по кличке Тигр
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина выкрала кота, оставленного без присмотра
Женщина выкрала кота, оставленного без присмотра Фото:

В Тюмени ищут женщину, которая выкрала из подъезда кота по кличке Тигр. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

«Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая 26 сентября похитила оставленного в подъезде без присмотра кота серо-коричневого цвета по кличке Тигр. Подозреваемой на вид 30-35 лет, среднего телосложения, со светлыми волосами, была одета в куртку темного цвета», — сообщили в ведомстве.

Процесс похищения Тигра попал на камеру в лифте. На кадрах, опубликованных силовиками, видно, что женщина, помимо кота, держала в руках и бутылку.

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В Тюмени ищут женщину, которая выкрала из подъезда кота по кличке Тигр. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области. «Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая 26 сентября похитила оставленного в подъезде без присмотра кота серо-коричневого цвета по кличке Тигр. Подозреваемой на вид 30-35 лет, среднего телосложения, со светлыми волосами, была одета в куртку темного цвета», — сообщили в ведомстве. Процесс похищения Тигра попал на камеру в лифте. На кадрах, опубликованных силовиками, видно, что женщина, помимо кота, держала в руках и бутылку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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