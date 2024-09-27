Медведеев объяснил острую реакцию Запада на обновление ядерной доктрины

Медведев: чем смешнее страна, тем у нее больше гонора из-за ядерной доктрины РФ

Дмитрий Медведев выразил свое отношение к негативной реакции Запада на обновление ядерной доктрины РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что, чем острее и негативнее реакция определенных стран Запада на обновление ядерной доктрины России, тем это государство выглядит смешнее на фоне остальных. Своим мнением он поделился в разговоре с журналистами.

«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштабы небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — сказал Дмитрий Медведев в разговоре с ТАСС. Так он отреагировал на негативную реакцию со стороны западных стран на обновление ядерной доктрины.

Президент РФ Владимир Путин призвал изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию 25 сентября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по этому поводу. Госсекретарь США Энтони Блинкен также поспешил заявить, что такое решение со стороны РФ является безответственным, передает «Национальная служба новостей». В Италии также раскритиковали действия России, сообщает MK.RU.