В реестр иноагентов попал центр «Досье» Михаила Ходорковского*

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Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Центр «Досье» Ходорковского* также стал иноагентом Фото:

В реестр иноагентов внесен центр «Досье» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации.

«27 сентября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен проект „Центр ‚Досье‘, — сообщается на сайте Минюста. Также в список иноагентов попали культуролог Александр Эткинд, историк Юрий Фельштинский, писатель Александр Генис, бывший гендиректор премии ‚Большая книга‘ Георгий Урушадзе, журналист и телеведущий Сергей Гуляев.

*Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом

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В реестр иноагентов внесен центр «Досье» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации. «27 сентября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен проект „Центр ‚Досье‘, — сообщается на сайте Минюста. Также в список иноагентов попали культуролог Александр Эткинд, историк Юрий Фельштинский, писатель Александр Генис, бывший гендиректор премии ‚Большая книга‘ Георгий Урушадзе, журналист и телеведущий Сергей Гуляев. *Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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