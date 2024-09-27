В реестр иноагентов попал центр «Досье» Михаила Ходорковского*

27 сентября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Центр «Досье» Ходорковского* также стал иноагентом Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В реестр иноагентов внесен центр «Досье» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации. «27 сентября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен проект „Центр ‚Досье‘, — сообщается на сайте Минюста. Также в список иноагентов попали культуролог Александр Эткинд, историк Юрий Фельштинский, писатель Александр Генис, бывший гендиректор премии ‚Большая книга‘ Георгий Урушадзе, журналист и телеведущий Сергей Гуляев. *Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реестр иноагентов внесен центр «Досье» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации. «27 сентября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен проект „Центр ‚Досье‘, — сообщается на сайте Минюста. Также в список иноагентов попали культуролог Александр Эткинд, историк Юрий Фельштинский, писатель Александр Генис, бывший гендиректор премии ‚Большая книга‘ Георгий Урушадзе, журналист и телеведущий Сергей Гуляев. *Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом