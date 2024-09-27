Украина собирается забрать у пенсионеров миллионы долларов

На Украине собираются изъять со счетов пенсионеров, которые не использовались в течение года, миллионы долларов. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».
«Правительство Украины планирует в 2025 году изъять со счетов пенсионеров-внутренних переселенцев деньги, если эти счета не использовались в течение года», — сообщает ТАСС со ссылкой на издание. Изъятые средства будут переведены обратно в Пенсионный фонд Украины
По данным Минфина, примерная сумма изъятых средств может составить 11,3 миллиарда гривен (275 миллионов долларов). Также в правительстве предложили снимать денежные средства со счетов пенсионеров, которые не смогли пройти физическую идентификацию в течение шести месяцев. Пенсионный фонд Украины в апреле 2024 года приостановил выплаты пенсий 299,4 тысячи переселенцев из-за дефицита бюджета.
Ранее замминистра соцполитики Украины Дарья Марчак заявила, что украинцам нужно самим копить на пенсию, а работать до старости. По ее словам, выплаты от государства для украинских пенсионеров будут «минимальной гарантией».
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