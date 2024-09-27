Израиль нанес новые удары по Бейруту после призыва эвакуироваться

28 сентября 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ анонсировала и произвела новые удары по Бейруту Фото: Министерство обороны Израиля Армия обороны Израиля призвала мирных жителей на юге столицы Ливана Бейрута покинуть свои дома и нанесла новые удары по объектам «Хезболлы». Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «В рамках обширной воздушной операции по разрушению террористической инфраструктуры и возможностей „Хезболлы“ мы нанесем удары по стратегическим активам. „Хезболла“ спрятала их под землей под тремя зданиями в Бейруте», — процитировал слова Хагари сайт Армии обороны Израиля. После предупреждения ЦАХАЛ начала наносить удары по указанным объектам. Атака была осуществлена в течение 90 минут после объявления об эвакуации. ВВС Израиля 27 сентября нанесли мощные авиаудары по пригороду Бейрута, Ад-Дахие, используя, предположительно, противобункерные бомбы. Это стало одним из самых значительных ударов ЦАХАЛ по столице Ливана с начала текущей эскалации конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля призвала мирных жителей на юге столицы Ливана Бейрута покинуть свои дома и нанесла новые удары по объектам «Хезболлы». Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «В рамках обширной воздушной операции по разрушению террористической инфраструктуры и возможностей „Хезболлы“ мы нанесем удары по стратегическим активам. „Хезболла“ спрятала их под землей под тремя зданиями в Бейруте», — процитировал слова Хагари сайт Армии обороны Израиля. После предупреждения ЦАХАЛ начала наносить удары по указанным объектам. Атака была осуществлена в течение 90 минут после объявления об эвакуации. ВВС Израиля 27 сентября нанесли мощные авиаудары по пригороду Бейрута, Ад-Дахие, используя, предположительно, противобункерные бомбы. Это стало одним из самых значительных ударов ЦАХАЛ по столице Ливана с начала текущей эскалации конфликта.