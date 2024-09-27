27 сентября 2024

Израиль нанес новые удары по Бейруту после призыва эвакуироваться

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ анонсировала и произвела новые удары по Бейруту Фото:

Армия обороны Израиля призвала мирных жителей на юге столицы Ливана Бейрута покинуть свои дома и нанесла новые удары по объектам «Хезболлы». Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«В рамках обширной воздушной операции по разрушению террористической инфраструктуры и возможностей „Хезболлы“ мы нанесем удары по стратегическим активам. „Хезболла“ спрятала их под землей под тремя зданиями в Бейруте», — процитировал слова Хагари сайт Армии обороны Израиля.

После предупреждения ЦАХАЛ начала наносить удары по указанным объектам. Атака была осуществлена в течение 90 минут после объявления об эвакуации.

ВВС Израиля 27 сентября нанесли мощные авиаудары по пригороду Бейрута, Ад-Дахие, используя, предположительно, противобункерные бомбы. Это стало одним из самых значительных ударов ЦАХАЛ по столице Ливана с начала текущей эскалации конфликта.

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Армия обороны Израиля призвала мирных жителей на юге столицы Ливана Бейрута покинуть свои дома и нанесла новые удары по объектам «Хезболлы». Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «В рамках обширной воздушной операции по разрушению террористической инфраструктуры и возможностей „Хезболлы“ мы нанесем удары по стратегическим активам. „Хезболла“ спрятала их под землей под тремя зданиями в Бейруте», — процитировал слова Хагари сайт Армии обороны Израиля. После предупреждения ЦАХАЛ начала наносить удары по указанным объектам. Атака была осуществлена в течение 90 минут после объявления об эвакуации. ВВС Израиля 27 сентября нанесли мощные авиаудары по пригороду Бейрута, Ад-Дахие, используя, предположительно, противобункерные бомбы. Это стало одним из самых значительных ударов ЦАХАЛ по столице Ливана с начала текущей эскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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