В кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН активно обсуждается роль Государственного департамента США в раздаче боеприпасов во многих вооруженных конфликтах по всему миру. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она дополнила, что американская политика сама себя дисквалифицировала.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе сессии он провел ряд важных двусторонних и многосторонних встреч, подчеркивая значимость международного сотрудничества и защиты принципов Устава ООН.
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