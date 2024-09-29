Захарова: в ООН обсуждают превращение Госдепа в бюро раздачи боеприпасов

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Захарова назвала Госдеп США "бюро по раздаче боеприпасов"
Захарова назвала Госдеп США "бюро по раздаче боеприпасов" Фото:

В кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН активно обсуждается роль Государственного департамента США в раздаче боеприпасов во многих вооруженных конфликтах по всему миру. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она дополнила, что американская политика сама себя дисквалифицировала.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе сессии он провел ряд важных двусторонних и многосторонних встреч, подчеркивая значимость международного сотрудничества и защиты принципов Устава ООН.

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В кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН активно обсуждается роль Государственного департамента США в раздаче боеприпасов во многих вооруженных конфликтах по всему миру. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она дополнила, что американская политика сама себя дисквалифицировала. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе сессии он провел ряд важных двусторонних и многосторонних встреч, подчеркивая значимость международного сотрудничества и защиты принципов Устава ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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