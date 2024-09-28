28 сентября 2024

Автобус попал в ДТП в центре Екатеринбурга, пострадала пятилетняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба водителя заявили, что ехали на зеленый сигнал светофора
Оба водителя заявили, что ехали на зеленый сигнал светофора Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева, 44, столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, которая сидела в детском кресле на переднем сиденье Ford Focus, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Екатеринбурга.

«Произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Ford Focus двигался по ул. 8 Марта со стороны ул. Ленина, и при повороте налево на ул. Малышева произошло столкновение с автобусом, который двигался по ул. 8 Марта в сторону ул. Ленина», — сообщили в ведомстве.

Пятилетняя девочка находилась в детском кресле на переднем сидении. Ее доставили в Детскую клиническую больницу №9 с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет. Причины происшествия будут установлены в ходе дознания.

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В Екатеринбурге на улице Малышева, 44, столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, которая сидела в детском кресле на переднем сиденье Ford Focus, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Екатеринбурга. «Произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Ford Focus двигался по ул. 8 Марта со стороны ул. Ленина, и при повороте налево на ул. Малышева произошло столкновение с автобусом, который двигался по ул. 8 Марта в сторону ул. Ленина», — сообщили в ведомстве. Пятилетняя девочка находилась в детском кресле на переднем сидении. Ее доставили в Детскую клиническую больницу №9 с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет. Причины происшествия будут установлены в ходе дознания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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