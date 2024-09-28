В Екатеринбурге на улице Малышева, 44, столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, которая сидела в детском кресле на переднем сиденье Ford Focus, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Екатеринбурга.
«Произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Ford Focus двигался по ул. 8 Марта со стороны ул. Ленина, и при повороте налево на ул. Малышева произошло столкновение с автобусом, который двигался по ул. 8 Марта в сторону ул. Ленина», — сообщили в ведомстве.
Пятилетняя девочка находилась в детском кресле на переднем сидении. Ее доставили в Детскую клиническую больницу №9 с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет. Причины происшествия будут установлены в ходе дознания.
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