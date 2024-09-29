В РПЦ выступили против запрета теории Дарвина в школах

В Русской православной церкви (РПЦ) выразили мнение, что наука и религия не должны вступать в противоречие, и высказались против инициативы о запрете теории эволюции Чарльза Дарвина в школах. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать между собой», — заявил Легойда в эфире радио «Вера». Он указал на возможное возникновение когнитивного диссонанса у детей из-за различий в подаче материала в общеобразовательных и воскресных школах, где одна сторона может игнорировать научную картину мира, а другая — философскую глубину. Представитель РПЦ выразил опасения, что ученики могут потерять серьезное отношение к одной из сторон или испытать затруднения в выборе между ними.
Легойда также напомнил слова Галилео Галилея о том, что Библия учит пути к небу, а не устройству самого неба, акцентируя внимание на актуальности такого подхода и сегодня. Он выразил сожаление по поводу опрометчивых высказываний от православных людей и подчеркнул, что не всегда нужно спешить с комментариями, иногда лучше промолчать или дать более обдуманный ответ.
Ранее экс-премьер Чечни Муслим Хучиев выступил с предложением к министру просвещения Сергею Кравцову об исключении теории Дарвина из школьного курса биологии. Он объяснил это тем, что данные научные положения противоречат религиозным убеждениям и могут негативно влиять на духовное развитие детей.
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