Появилась версия, кто мог находиться в сгоревшем на Кубани автобусе

Baza: в сгоревшем на Кубани автобусе могли быть болельщики

29 сентября 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

В сгоревшем автобусе, предварительно, находились болельщики, которые возвращались с матча (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В сгоревшем после столкновения с фурой автобусе могли находиться футбольные болельщики «Зенита», которые возвращались с выездного матча. ДТП произошло под Краснодаром. Об этом пишет telegram-канал Baza. «В сгоревшем автобусе, предварительно, находились болельщики. Вероятно, это могли быть болельщики „Зенита“, возвращавшиеся с выезда в Краснодар, однако информация на данный момент уточняется», — говорится в сообщении. Известно о 22 пострадавших и одном погибшем — это, предварительно, водитель рейсового автобуса. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое. В числе пострадавших также трое детей. В Краснодарском крае 29 сентября вечером автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался сильный пожар. Обновлено в 23:47: Губернатор Краснодарского края Владимир Владимиров уточнил , что в автобусе находилось 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». По его словам, они смогли покинуть салон до того, как транспортное средство загорелось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сгоревшем после столкновения с фурой автобусе могли находиться футбольные болельщики «Зенита», которые возвращались с выездного матча. ДТП произошло под Краснодаром. Об этом пишет telegram-канал Baza. «В сгоревшем автобусе, предварительно, находились болельщики. Вероятно, это могли быть болельщики „Зенита“, возвращавшиеся с выезда в Краснодар, однако информация на данный момент уточняется», — говорится в сообщении. Известно о 22 пострадавших и одном погибшем — это, предварительно, водитель рейсового автобуса. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое. В числе пострадавших также трое детей. В Краснодарском крае 29 сентября вечером автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался сильный пожар. Обновлено в 23:47: Губернатор Краснодарского края Владимир Владимиров уточнил, что в автобусе находилось 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». По его словам, они смогли покинуть салон до того, как транспортное средство загорелось.