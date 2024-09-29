Появилась версия, кто мог находиться в сгоревшем на Кубани автобусе

Baza: в сгоревшем на Кубани автобусе могли быть болельщики
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Трансляция матча Россия-Финляндия на фан-зоне Екатеринбург-арены. Екатеринбург, футбольные фанаты, футбольные болельщики, болельщики
В сгоревшем автобусе, предварительно, находились болельщики, которые возвращались с матча (архивное фото) Фото:

В сгоревшем после столкновения с фурой автобусе могли находиться футбольные болельщики «Зенита», которые возвращались с выездного матча. ДТП произошло под Краснодаром. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«В сгоревшем автобусе, предварительно, находились болельщики. Вероятно, это могли быть болельщики „Зенита“, возвращавшиеся с выезда в Краснодар, однако информация на данный момент уточняется», — говорится в сообщении.

Известно о 22 пострадавших и одном погибшем — это, предварительно, водитель рейсового автобуса. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое. В числе пострадавших также трое детей.

В Краснодарском крае 29 сентября вечером автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался сильный пожар.

Обновлено в 23:47:

Губернатор Краснодарского края Владимир Владимиров уточнил, что в автобусе находилось 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». По его словам, они смогли покинуть салон до того, как транспортное средство загорелось.

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В сгоревшем после столкновения с фурой автобусе могли находиться футбольные болельщики «Зенита», которые возвращались с выездного матча. ДТП произошло под Краснодаром. Об этом пишет telegram-канал Baza. «В сгоревшем автобусе, предварительно, находились болельщики. Вероятно, это могли быть болельщики „Зенита“, возвращавшиеся с выезда в Краснодар, однако информация на данный момент уточняется», — говорится в сообщении. Известно о 22 пострадавших и одном погибшем — это, предварительно, водитель рейсового автобуса. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое. В числе пострадавших также трое детей. В Краснодарском крае 29 сентября вечером автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался сильный пожар. Обновлено в 23:47: Губернатор Краснодарского края Владимир Владимиров уточнил, что в автобусе находилось 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». По его словам, они смогли покинуть салон до того, как транспортное средство загорелось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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