Число пострадавших в аварии с пожаром на Кубани выросло до 25 человек

Число пострадавших в результате ДТП на Кубани увеличилось до 25 человек. В автобусе, который столкнулся с грузовиком, находились 49 пассажиров (болельщики гандбольной команды). Об этом сообщается в официальном извещении Муниципального центра управления Краснодара.
«В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды). 25 человек пострадали», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале МУЦ Краснодара.
По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, авария произошла в кубанской станице, в результате которой погиб водитель фуры. Изначально было известно о шести пострадавших, которых направили в медицинские учреждения Краснодара. На месте происшествия для оказания помощи действуют 12 бригад скорой помощи. Троих детей, получивших травмы средней тяжести, доставили в детскую краевую больницу для оказания необходимого лечения.
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