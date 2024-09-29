29 сентября 2024

Число пострадавших в аварии с пожаром на Кубани выросло до 25 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часть пострадавших уже доставили в больницы
Часть пострадавших уже доставили в больницы Фото:

Число пострадавших в результате ДТП на Кубани увеличилось до 25 человек. В автобусе, который столкнулся с грузовиком, находились 49 пассажиров (болельщики гандбольной команды). Об этом сообщается в официальном извещении Муниципального центра управления Краснодара.

«В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды). 25 человек пострадали», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале МУЦ Краснодара.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, авария произошла в кубанской станице, в результате которой погиб водитель фуры. Изначально было известно о шести пострадавших, которых направили в медицинские учреждения Краснодара. На месте происшествия для оказания помощи действуют 12 бригад скорой помощи. Троих детей, получивших травмы средней тяжести, доставили в детскую краевую больницу для оказания необходимого лечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число пострадавших в результате ДТП на Кубани увеличилось до 25 человек. В автобусе, который столкнулся с грузовиком, находились 49 пассажиров (болельщики гандбольной команды). Об этом сообщается в официальном извещении Муниципального центра управления Краснодара. «В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды). 25 человек пострадали», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале МУЦ Краснодара. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, авария произошла в кубанской станице, в результате которой погиб водитель фуры. Изначально было известно о шести пострадавших, которых направили в медицинские учреждения Краснодара. На месте происшествия для оказания помощи действуют 12 бригад скорой помощи. Троих детей, получивших травмы средней тяжести, доставили в детскую краевую больницу для оказания необходимого лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...