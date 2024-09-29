29 сентября 2024

Источник URA.RU доложил о регулярном избиении русскоязычных школьников в Узбекистане. Видео

В школе Узбекистана избили ученика-инвалида из-за русского языка
© Служба новостей «URA.RU»
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Семиклассники создали группировку и избивают детей из-за незнания языка, сообщил источник
Семиклассники создали группировку и избивают детей из-за незнания языка, сообщил источник Фото:

В школе №1 Джизака (Узбекистан) регулярно избивают русскоязычных школьников, которые не владеют национальным языком. Семиклассники организовали группировку и толпой побили мальчика с инвалидностью, прибывшего из России. Об этом URA.RU сообщил источник.

«В школе № 1 Джизака семиклассники организовали преступную группировку и толпой избивают учеников не владеющих узбекским языком. Это происходит в классах с русским преподаванием предметов. Это не единичный случай. Через несколько дней эта же группа избила прибывшего из РФ мальчика-инвалида», — рассказал URA.RU источник.

Он также отметил, что руководство школы пытается скрыть данные факты. Родителям избитых учеников поступают угрозы с целью молчать об избиении детей. Источник сообщил, что ребенок-инвалид с побоями был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные ушибы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Посольство России в Узбекистане. Ответ ожидается и будет опубликован.

Ранее появилось видео, как в Узбекистане учительница по русскому избила ученика из-за нежелания вести урок на изучаемом языке. Родители, узнав о происшествии, затребовали записи с камер и провели беседу с педагогом. Учитель не считает, что поступил неправильно.

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В школе №1 Джизака (Узбекистан) регулярно избивают русскоязычных школьников, которые не владеют национальным языком. Семиклассники организовали группировку и толпой побили мальчика с инвалидностью, прибывшего из России. Об этом URA.RU сообщил источник. «В школе № 1 Джизака семиклассники организовали преступную группировку и толпой избивают учеников не владеющих узбекским языком. Это происходит в классах с русским преподаванием предметов. Это не единичный случай. Через несколько дней эта же группа избила прибывшего из РФ мальчика-инвалида», — рассказал URA.RU источник. Он также отметил, что руководство школы пытается скрыть данные факты. Родителям избитых учеников поступают угрозы с целью молчать об избиении детей. Источник сообщил, что ребенок-инвалид с побоями был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные ушибы. Корреспондент URA.RU направил запрос в Посольство России в Узбекистане. Ответ ожидается и будет опубликован. Ранее появилось видео, как в Узбекистане учительница по русскому избила ученика из-за нежелания вести урок на изучаемом языке. Родители, узнав о происшествии, затребовали записи с камер и провели беседу с педагогом. Учитель не считает, что поступил неправильно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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