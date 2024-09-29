В школе №1 Джизака (Узбекистан) регулярно избивают русскоязычных школьников, которые не владеют национальным языком. Семиклассники организовали группировку и толпой побили мальчика с инвалидностью, прибывшего из России. Об этом URA.RU сообщил источник.
«В школе № 1 Джизака семиклассники организовали преступную группировку и толпой избивают учеников не владеющих узбекским языком. Это происходит в классах с русским преподаванием предметов. Это не единичный случай. Через несколько дней эта же группа избила прибывшего из РФ мальчика-инвалида», — рассказал URA.RU источник.
Он также отметил, что руководство школы пытается скрыть данные факты. Родителям избитых учеников поступают угрозы с целью молчать об избиении детей. Источник сообщил, что ребенок-инвалид с побоями был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные ушибы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Посольство России в Узбекистане. Ответ ожидается и будет опубликован.
Ранее появилось видео, как в Узбекистане учительница по русскому избила ученика из-за нежелания вести урок на изучаемом языке. Родители, узнав о происшествии, затребовали записи с камер и провели беседу с педагогом. Учитель не считает, что поступил неправильно.
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