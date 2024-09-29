Количество пострадавших при ДТП на Кубани возросло до 31 человека

Количество пострадавших в результате ДТП под Краснодаром возросло до 31 человека, из которых 22 были доставлены в больницы. Об этом информирует оперативный штаб Кубани.
«31 человек, по уточненным данным, пострадал в ДТП с автобусом под Краснодаром», — заявили в оперштабе Кубани ТАСС. Среди госпитализированных оказались трое детей, в то время как амбулаторную помощь получили девять человек, включая одного ребенка.
29 сентября в Краснодарском крае произошло столкновение фуры и автобуса, перевозившего 49 пассажиров, в числе которых были болельщики гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополя. ДТП привело к возгоранию. Водитель грузовика погиб на месте, а не менее шести человек получили различные травмы.
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