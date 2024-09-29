29 сентября 2024

Количество пострадавших при ДТП на Кубани возросло до 31 человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Части пострадавших оказывают амбулаторную помощь
Части пострадавших оказывают амбулаторную помощь Фото:

Количество пострадавших в результате ДТП под Краснодаром возросло до 31 человека, из которых 22 были доставлены в больницы. Об этом информирует оперативный штаб Кубани.

«31 человек, по уточненным данным, пострадал в ДТП с автобусом под Краснодаром», — заявили в оперштабе Кубани ТАСС. Среди госпитализированных оказались трое детей, в то время как амбулаторную помощь получили девять человек, включая одного ребенка.

29 сентября в Краснодарском крае произошло столкновение фуры и автобуса, перевозившего 49 пассажиров, в числе которых были болельщики гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополя. ДТП привело к возгоранию. Водитель грузовика погиб на месте, а не менее шести человек получили различные травмы.

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Количество пострадавших в результате ДТП под Краснодаром возросло до 31 человека, из которых 22 были доставлены в больницы. Об этом информирует оперативный штаб Кубани. «31 человек, по уточненным данным, пострадал в ДТП с автобусом под Краснодаром», — заявили в оперштабе Кубани ТАСС. Среди госпитализированных оказались трое детей, в то время как амбулаторную помощь получили девять человек, включая одного ребенка. 29 сентября в Краснодарском крае произошло столкновение фуры и автобуса, перевозившего 49 пассажиров, в числе которых были болельщики гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополя. ДТП привело к возгоранию. Водитель грузовика погиб на месте, а не менее шести человек получили различные травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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