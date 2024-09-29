29 сентября 2024
28 сентября 2024

Челябинск готов к запуску тепла в домах

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Клипарт. Магнитогорск, тепло, теплофикация, датчики, передвижная лаборатория
Отопительный сезон в Челябинске стартует 1 октября Фото:

Челябинск готов к началу отопительного сезона. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 30 сентября доложил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов.

«Подготовка к отопительному сезону идет по графику. С 1 октября теплоснабжающие организации выполнят запуск котельных. На заполнение труб теплоносителем потребуется пять — семь дней, после чего по заявкам жителей будет производиться перезапуск там, где это потребуется», — сообщил Храмцов.

Он добавил, что по заявкам производится подключение к теплу социальных объектов. По состоянию на 30 сентября подключено 309 объектов. В их числе 236 детских садов, 26 школ, 28 лечебных учреждений.

Исполняющий обязанности мэра Александр Астахов поручил Храмцову активизировать взаимодействие с управляющими компаниями. Также он подчеркнул, что необходимо максимально сконцентрироваться на запуске отопления и горячего водоснабжения там, где это требуется.

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Челябинск готов к началу отопительного сезона. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 30 сентября доложил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов. «Подготовка к отопительному сезону идет по графику. С 1 октября теплоснабжающие организации выполнят запуск котельных. На заполнение труб теплоносителем потребуется пять — семь дней, после чего по заявкам жителей будет производиться перезапуск там, где это потребуется», — сообщил Храмцов. Он добавил, что по заявкам производится подключение к теплу социальных объектов. По состоянию на 30 сентября подключено 309 объектов. В их числе 236 детских садов, 26 школ, 28 лечебных учреждений. Исполняющий обязанности мэра Александр Астахов поручил Храмцову активизировать взаимодействие с управляющими компаниями. Также он подчеркнул, что необходимо максимально сконцентрироваться на запуске отопления и горячего водоснабжения там, где это требуется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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