Челябинск готов к запуску тепла в домах

30 сентября 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон в Челябинске стартует 1 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинск готов к началу отопительного сезона. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 30 сентября доложил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов. «Подготовка к отопительному сезону идет по графику. С 1 октября теплоснабжающие организации выполнят запуск котельных. На заполнение труб теплоносителем потребуется пять — семь дней, после чего по заявкам жителей будет производиться перезапуск там, где это потребуется», — сообщил Храмцов. Он добавил, что по заявкам производится подключение к теплу социальных объектов. По состоянию на 30 сентября подключено 309 объектов. В их числе 236 детских садов, 26 школ, 28 лечебных учреждений. Исполняющий обязанности мэра Александр Астахов поручил Храмцову активизировать взаимодействие с управляющими компаниями. Также он подчеркнул, что необходимо максимально сконцентрироваться на запуске отопления и горячего водоснабжения там, где это требуется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск готов к началу отопительного сезона. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 30 сентября доложил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов. «Подготовка к отопительному сезону идет по графику. С 1 октября теплоснабжающие организации выполнят запуск котельных. На заполнение труб теплоносителем потребуется пять — семь дней, после чего по заявкам жителей будет производиться перезапуск там, где это потребуется», — сообщил Храмцов. Он добавил, что по заявкам производится подключение к теплу социальных объектов. По состоянию на 30 сентября подключено 309 объектов. В их числе 236 детских садов, 26 школ, 28 лечебных учреждений. Исполняющий обязанности мэра Александр Астахов поручил Храмцову активизировать взаимодействие с управляющими компаниями. Также он подчеркнул, что необходимо максимально сконцентрироваться на запуске отопления и горячего водоснабжения там, где это требуется.