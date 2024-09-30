Призывников не привлекут к выполнению задач СВО в новых регионах

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Репетиция парада победы в пермском гарнизоне с участием министра территориальной безопасности Пермского края Батмазова В.А. Пермь, россия, солдаты, призывники, парад, строй, мобилизация, сво, солдаты в строю
Военнослужащие по призыву не будут участвовать в выполнении задач СВО Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Военнослужащие по призыву не будут участвовать в выполнении задач СВО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

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«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС.

Осенний призыв начнется 1 октября и продолжится до 31 декабря. Повестка военнообязанному может быть вручена как лично, так и через электронный реестр, который работает в тестовом формате в трех регионах. Неявка в военкомат без уважительной причины может повлечь за собой серьезные ограничения и штрафы.

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Военнослужащие по призыву не будут участвовать в выполнении задач СВО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС. Осенний призыв начнется 1 октября и продолжится до 31 декабря. Повестка военнообязанному может быть вручена как лично, так и через электронный реестр, который работает в тестовом формате в трех регионах. Неявка в военкомат без уважительной причины может повлечь за собой серьезные ограничения и штрафы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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