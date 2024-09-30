Призывников не привлекут к выполнению задач СВО в новых регионах

30 сентября 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Военнослужащие по призыву не будут участвовать в выполнении задач СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Военнослужащие по призыву не будут участвовать в выполнении задач СВО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Новость по теме Реестр повесток, сроки, право на отсрочку: все, что нужно знать про осенний призыв 2024 «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС. Осенний призыв начнется 1 октября и продолжится до 31 декабря. Повестка военнообязанному может быть вручена как лично, так и через электронный реестр, который работает в тестовом формате в трех регионах. Неявка в военкомат без уважительной причины может повлечь за собой серьезные ограничения и штрафы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие по призыву не будут участвовать в выполнении задач СВО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС. Осенний призыв начнется 1 октября и продолжится до 31 декабря. Повестка военнообязанному может быть вручена как лично, так и через электронный реестр, который работает в тестовом формате в трех регионах. Неявка в военкомат без уважительной причины может повлечь за собой серьезные ограничения и штрафы.