Призывников не привлекут к выполнению задач СВО в новых регионах

Военнослужащие по призыву не будут участвовать в выполнении задач СВО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС.
Осенний призыв начнется 1 октября и продолжится до 31 декабря. Повестка военнообязанному может быть вручена как лично, так и через электронный реестр, который работает в тестовом формате в трех регионах. Неявка в военкомат без уважительной причины может повлечь за собой серьезные ограничения и штрафы.
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