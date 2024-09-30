Челябинец Сергей Шилов прошёлся по канату на Саткинских Порогах, расположенных в ущелье, глубина которого достигает 300 метров. Мужчина использовал страховочный трос во время передвижения по памятнику культуры.
«Видео поделился наш подписчик Сергей Шилов. Он прошелся по канату на Саткинских Порогах», — сообщает telegram-канал «Наш Челябинск».
Пороги, признанные памятником истории и культуры, являются старейшей в РФ гидроэлектростанцией. Конструкция проработала на территории Саткинского района с 1910 по 2017 год, а сейчас служит местом притяжения туристов. Вблизи расположены развлекательные объекты и гостиницы.
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