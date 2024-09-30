Челябинец прошелся по канату над 300-метровым ущельем. Видео

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Челябинец прошелся по канату над Саткинскими Порогами
Челябинец прошелся по канату над Саткинскими Порогами Фото:

Челябинец Сергей Шилов прошёлся по канату на Саткинских Порогах, расположенных в ущелье, глубина которого достигает 300 метров. Мужчина использовал страховочный трос во время передвижения по памятнику культуры.

«Видео поделился наш подписчик Сергей Шилов. Он прошелся по канату на Саткинских Порогах», — сообщает telegram-канал «Наш Челябинск».

Пороги, признанные памятником истории и культуры, являются старейшей в РФ гидроэлектростанцией. Конструкция проработала на территории Саткинского района с 1910 по 2017 год, а сейчас служит местом притяжения туристов. Вблизи расположены развлекательные объекты и гостиницы.

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Челябинец Сергей Шилов прошёлся по канату на Саткинских Порогах, расположенных в ущелье, глубина которого достигает 300 метров. Мужчина использовал страховочный трос во время передвижения по памятнику культуры. «Видео поделился наш подписчик Сергей Шилов. Он прошелся по канату на Саткинских Порогах», — сообщает telegram-канал «Наш Челябинск». Пороги, признанные памятником истории и культуры, являются старейшей в РФ гидроэлектростанцией. Конструкция проработала на территории Саткинского района с 1910 по 2017 год, а сейчас служит местом притяжения туристов. Вблизи расположены развлекательные объекты и гостиницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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