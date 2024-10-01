Срок следствия о теракте в «Крокусе» продлен до конца года

Следствие по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» было продлено до 22 декабря. Об этом свидетельствуют судебные документы, которые имеются в распоряжении журналистов.
«Срок предварительного следствия по уголовному делу [связанного с терактом в „Крокусе“] продлен до 22 декабря 2024 года», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта в Красногорске Московской области. Четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала и начали массовый отстрел посетителей, которые прибыли на концерт группы «Пикник». В результате трагедии погибло 145 человек, более 500 людей пострадали. По делу о теракте арестованы 12 фигурантов, сами исполнители также были задержаны, передает телеканал «Царьград». Задержанным недавно продлили срок задержания, передает РАПСИ. Следствие продолжается.
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