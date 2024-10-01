Челябинские ядерщики научили компьютер проверять человека по кисти руки

Инженеры ВНИИ технической физики имени Забабахина в Снежинске (Челябинская область) научили компьютер идентифицировать личность по кисти руки. Как отмечено в документации Роспатента, сравнение идет по контурам пальцев.
«Способ позволяет сравнивать формы контуров пальцев без каких-либо преобразований. Для количественной оценки различий используется квадрат евклидова расстояния », — говорится в описании изобретения к патенту.
Изобретение предусматривает регистрацию эталонного изображения силуэта кисти руки в заданном масштабе и ракурсе. При дальнейшем сравнении эталона с изображением кисти идентифицируемой личности можно выявить личность. Подход, по утверждению авторов, обеспечивает повышенную точность идентификации и минимизирует риски ложного срабатывания системы безопасности.
Изобретение относится к распознаванию образов. Его авторами стали Александр Шадрин и Юрий Скрябин.
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