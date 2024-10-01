01 октября 2024

Челябинские ядерщики научили компьютер проверять человека по кисти руки

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Суд по Тимофею Радя в Ленинском районном суде. Екатеринбург, радя тимофей, руки, кисти рук
Распознавание по кисти руки снизило риск ошибочного срабатывания Фото:

Инженеры ВНИИ технической физики имени Забабахина в Снежинске (Челябинская область) научили компьютер идентифицировать личность по кисти руки. Как отмечено в документации Роспатента, сравнение идет по контурам пальцев.

«Способ позволяет сравнивать формы контуров пальцев без каких-либо преобразований. Для количественной оценки различий используется квадрат евклидова расстояния », — говорится в описании изобретения к патенту.

Изобретение предусматривает регистрацию эталонного изображения силуэта кисти руки в заданном масштабе и ракурсе. При дальнейшем сравнении эталона с изображением кисти идентифицируемой личности можно выявить личность. Подход, по утверждению авторов, обеспечивает повышенную точность идентификации и минимизирует риски ложного срабатывания системы безопасности.

Изобретение относится к распознаванию образов. Его авторами стали Александр Шадрин и Юрий Скрябин.

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Инженеры ВНИИ технической физики имени Забабахина в Снежинске (Челябинская область) научили компьютер идентифицировать личность по кисти руки. Как отмечено в документации Роспатента, сравнение идет по контурам пальцев. «Способ позволяет сравнивать формы контуров пальцев без каких-либо преобразований. Для количественной оценки различий используется квадрат евклидова расстояния », — говорится в описании изобретения к патенту. Изобретение предусматривает регистрацию эталонного изображения силуэта кисти руки в заданном масштабе и ракурсе. При дальнейшем сравнении эталона с изображением кисти идентифицируемой личности можно выявить личность. Подход, по утверждению авторов, обеспечивает повышенную точность идентификации и минимизирует риски ложного срабатывания системы безопасности. Изобретение относится к распознаванию образов. Его авторами стали Александр Шадрин и Юрий Скрябин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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