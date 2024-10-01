На набережной возле пляжа кладут новую плитку
В Кургане возле популярного пляжа «Бабьи пески» рабочие кладут разноцветную плитку вместо асфальта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. Работы ведутся в рамках восстановления набережной после последствий паводка.
«Рядом с пляжем „Бабьи пески“ на набережной кладут плитку разных цветов вместо асфальта. Работает спецтехника», — рассказал URA.RU очевидец и предоставил фото.
Работы по восстановлению набережной ведет АО «Варгашинское ДРСП». Благоустройство планируют закончить до ноября. Ранее URA.RU сообщало, что набережную Тобола начали укреплять плитняком и сеткой.
Возле пляжа «Бабьи пески» вместо асфальта укладывают плитку
Работы ведутся компанией АО «Варгашинское ДРСП»
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