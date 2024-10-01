Возле главного пляжа Кургана кладут плитку вместо асфальта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На набережной возле пляжа кладут новую плитку
На набережной возле пляжа кладут новую плитку Фото:

В Кургане возле популярного пляжа «Бабьи пески» рабочие кладут разноцветную плитку вместо асфальта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. Работы ведутся в рамках восстановления набережной после последствий паводка. 

«Рядом с пляжем „Бабьи пески“ на набережной кладут плитку разных цветов вместо асфальта. Работает спецтехника», — рассказал URA.RU очевидец и предоставил фото. 

Работы по восстановлению набережной ведет АО «Варгашинское ДРСП». Благоустройство планируют закончить до ноября. Ранее URA.RU сообщало, что набережную Тобола начали укреплять плитняком и сеткой

Возле пляжа «Бабьи пески» вместо асфальта укладывают плитку
Возле пляжа «Бабьи пески» вместо асфальта укладывают плитку
Фото:
Работы ведутся компанией АО «Варгашинское ДРСП»
Работы ведутся компанией АО «Варгашинское ДРСП»
Фото:

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В Кургане возле популярного пляжа «Бабьи пески» рабочие кладут разноцветную плитку вместо асфальта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. Работы ведутся в рамках восстановления набережной после последствий паводка.  «Рядом с пляжем „Бабьи пески“ на набережной кладут плитку разных цветов вместо асфальта. Работает спецтехника», — рассказал URA.RU очевидец и предоставил фото.  Работы по восстановлению набережной ведет АО «Варгашинское ДРСП». Благоустройство планируют закончить до ноября. Ранее URA.RU сообщало, что набережную Тобола начали укреплять плитняком и сеткой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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