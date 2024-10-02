02 октября 2024

В Госдепе прокомментировали «план победы» Зеленского

Госдеп: предложенный Украиной «план победы» предполагает действия третьих стран
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США оценили план "победы" Украины
В США оценили план "победы" Украины Фото:

Украина предложила «план победы», который предусматривает участие третьих стран. Об этом рассказал официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.

«План победы, который представила Украина, подразумевает не только то, что могла бы сделать страна самостоятельно. В плане речь идет о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — сказал Миллер журналистам на брифинге, его слова передает РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский акцентировал внимание на целесообразности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь территории России как одного из ключевых аспектов «плана победы». Он уточнил, что использование ракет большой дальности по объектам внутри РФ является неотъемлемой частью его стратегии. Сейчас Белый дом изучает план Зеленского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина предложила «план победы», который предусматривает участие третьих стран. Об этом рассказал официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер. «План победы, который представила Украина, подразумевает не только то, что могла бы сделать страна самостоятельно. В плане речь идет о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — сказал Миллер журналистам на брифинге, его слова передает РИА Новости. Ранее украинский президент Владимир Зеленский акцентировал внимание на целесообразности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь территории России как одного из ключевых аспектов «плана победы». Он уточнил, что использование ракет большой дальности по объектам внутри РФ является неотъемлемой частью его стратегии. Сейчас Белый дом изучает план Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...