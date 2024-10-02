В Госдепе прокомментировали «план победы» Зеленского

Украина предложила «план победы», который предусматривает участие третьих стран. Об этом рассказал официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.
«План победы, который представила Украина, подразумевает не только то, что могла бы сделать страна самостоятельно. В плане речь идет о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — сказал Миллер журналистам на брифинге, его слова передает РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский акцентировал внимание на целесообразности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь территории России как одного из ключевых аспектов «плана победы». Он уточнил, что использование ракет большой дальности по объектам внутри РФ является неотъемлемой частью его стратегии. Сейчас Белый дом изучает план Зеленского.
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